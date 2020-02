Toyota investit 400 millions de dollars dans une start-up spécialisée dans les véhicules autonomes

Des robots-taxis en Chine et aux États-Unis

Toyota à la traîne sur les véhicules autonomes ?

Source : The Verge

Pony.ai a été fondée en 2016, en Californie (États-Unis), par James Peng et Lou Tiancheng, deux anciens employés de Google et Baidu, principal moteur de recherche chinois. L'entreprise possède aujourd'hui deux implantations : dans la Silicon Valley et à Guangzhou (Chine).La start-up se positionne sur le créneau des véhicules autonomes et entend faire figure de pionnière en la matière. Dès 2017, elle a ainsi commencé ses tests sur la voie publique en Californie. Elle a ensuite lancé un service de robots-taxis accessible au public à Guangzhou en 2018, puis un dans la ville américaine d'Irvine en 2019. D'après la société, ces deux services constituaient une première historique, à la fois en Chine et en Californie.Et la start-up, qui revendique 1,5 millions de kilomètres parcourus par ses voitures autonomes, compte accélérer le mouvement. Pour cela, elle va s'appuyer sur un partenaire de choix : l'entreprise automobile Toyota, qui a décidé d'investir 400 millions de dollars (près de 370 millions d'euros) dans Pony.ai. Objectif principal de l'opération : lancer un programme pilote de voitures autonomes dans deux nouvelles villes chinoises, Pékin et Shanghai.Avec cette nouvelle levée de fonds, la jeune entreprise est désormais valorisée à 3 milliards de dollars.Ce n'est pas la première fois que Toyota montre son intérêt pour ce secteur. Le constructeur était d'ailleurs déjà partenaire de Pony.ai depuis 2019, pour des services de mobilité, au même titre que ses concurrents Hyundai et GAC. L'entreprise japonaise a également investi dans le projet de taxis autonomes d'Uber en 2018, ainsi que dans le géant chinois des VTC, DiDi Chuxing.En revanche, elle est restée jusqu'alors assez discrète quant à ses propres recherches au sujet de la conduite autonome. Jusqu'à présent, seuls quelques tests ont été conduits à Ottawa Lake, dans le Michigan (États-Unis). D'autres seraient prévus à Tokyo (Japon), pendant les prochains Jeux olympiques d'été.