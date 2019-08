Pour les JO de 2020, Toyota proposera (aussi) sa gamme complète de véhicules électriques

L'e-Palette, version conçue pour les Jeux olympiques © Toyota

Alors que nous sommes officiellement à moins d'un an descontinue de peaufiner sa communication et d'exhiber ses « jouets. » Après avoir étrenné ses robots destinés à renforcer la mobilité sur les différents sites des olympiades et l'assistance délivrée aux personnes atteintes de handicap, le constructeur japonais vient de présenter les, dont certains sont autonomes. Ils accompagneront visiteurs et sportifs sur les sites des événements olympiques et paralympiques.Durant les Jeux, Toyota fournira une gamme de véhicules électrifiés complète, avec un mix entre des modèles déjà existants et d'autres conçus pour les deux compétitions. Pour la marque et le Comité d'organisation, l'ambition est simple :, pour ainsi réduire l'impact sur l'environnement.Pendant ces JO, Toyota compte mettreen circulation, avec une grande majorité (90 %) d'exemplaires électriques. Les véhicules ainsi proposés déjà sur le marché pourront être des hybrides électriques (VHE), des électriques à pile hydrogène (VEH2) comme le Mirai, des hybrides rechargeables (VHR) et Prius Rechargeable Concernant les « inédits », Toyota proposera des véhicules électriques à batterie (VEB) comme l' APM (Accessible People Mover), un minibus TPMR équipé pour le transport de personnes à mobilité réduite et qui circulera notamment autour du stade olympique et de l'Ariake Tennis Park. 200 exemplaires navigueront.Une douzaine d', seront dédiés au transport du personnel et des athlètes, notamment ceux en fauteuil roulant, grâce à sa rampe électrique qui ne laisse aucun espace entre le trottoir et le bus. Un opérateur humain sera tout de même présent à bord, pour veiller au bon fonctionnement du véhicule.Enfin, le Toyotaaura un rôle ô combien symbolique puisqu'il accompagnera le relais de la flamme olympique et jouera les voitures ouvreuses lors du marathon.2 700 des 3 700 véhicules seront alloués au transport entre les différents sites, avec une flotte de Mirai notamment, qui devrait émettre moitié moins de CO2 (80 g/km) qu'une flotte à essence ou diesel.