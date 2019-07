Toyota dévoile sa nouvelle Prius rechargeable dispo en configuration cinq places

© Toyota

Un siège de plus et un nouveau coloris

Jusqu'à 50 kilomètres en tout électrique grâce au panneau solaire optionnel

vient de présenter la nouvelle version de sa, avec quelques petites nouveautés alléchantes. La star hybride-électrique de Toyota a en effet décidé de dévoiler un modèle dans le but de relancer les ventes d'un véhicule dont la première génération fut commercialisée il y a plus de vingt ans. Au menu : un passage de quatre à cinq places et l'ajout d'une nouvelle couleur de carrosserie.C'est sans aucun doute la nouveauté majeure de la cuvée 2019 de la. Le constructeur japonais a procédé à un changement de son habitacle. C'était un défaut, presque un oubli, pour une berline.a décidé de le gommer en écartant l'accoudoir fixe, tout en préservant le confort de la voiture.L'habitacle a reçu une autre modification avecet lesitués ente les sièges et à divers endroits de la planche,. Lapeut être plus sombre à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, avec l'arrivée d'un, qui vient évidemment trancher avec les autres couleurs de carrosserie jusque-là disponibles (gris foncé, teintes bleue, rouge ou blanche).Du côté de la fiche technique, lareste sur une motorisation 100% hybride avecqui restent faibles. On note un moteur qui développe jusqu'à 122 chevaux de puissance avec un moteur essence 1,8 litre de 98 chevaux couplé à deux moteurs électriques.L'autonomie tout électrique de la Prius rechargeable peutinstallé sur le toit, qui est toutefois optionnel. Depuis le lancement de la V4 en 2016, Toyota a vendu 1 700 Prius rechargeable équipées du panneau solaire, soit 1,7 millions de kilomètres parcourus grâce au soleil tous les ans.