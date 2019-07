Toyota : 50% des véhicules vendus au premier semestre étaient des hybrides-électriques

(Crédits : josefkubes / Shutterstock.com)

Forte poussée en Europe

L'hybride de Toyota progresse aussi en France

Source : Communiqué de presse

Boosté par ses nouveautés, le groupea enregistré un excellent premier semestre 2019 en termes de ventes, avec 578 400 véhicules écoulés en Europe et une progression franche de 3,3 % sur un an. La firme fait état d'une part de marché de 5,3 % sur le continent. Mais l'excellente nouvelle de ce bilan semestriel réside dans les scores affichés par les modèles hybrides-électriques du groupe, dontpar rapport au premier semestre 2018.Sur les six premiers mois de l'année, Toyota Motor Europe (TME), la division européenne du constructeur, a annoncé avoir vendu, dont une très forte proportion pour l'Europe de l'Ouest (62 %). Avec 70 300 immatriculations, lereprésente la meilleure vente du constructeur sur le marché européen. Les Yaris Hybride (66 400), Corolla 5 portes et Touring Sports (57 700) ont également rencontré le succès.La filiale du groupe japonais,, se porte également bien avecpar la marque au premier semestre. Les modèles NX Hybride (8 700 vendus), UX Hybride (7 800) et RX Hybride (3 800) ont suscité l'adhésion du public.», a réagi Matt Harrison, Vice-président exécutif de TME.Du côté de, l'hybride affiche aussi une belle progression au premier semestre, avec. 38 413 voitures hybrides ont ainsi trouvé preneurs sur les six premiers mois. Sur la période en 2018, les ventes pointaient à 35 308 unités.Dans l'Hexagone, la Yaris Hybride « made in France » reste très populaire avec 13 043 immatriculations (contre 12 456 en 2018), devant le Toyota C-HR hybride (10 633) et la nouvelle Corolla (7 116).