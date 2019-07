En plus de robots, Toyota va déployer des navettes électriques aux JO de Tokyo 2020

© Toyota

200 modèles mis en service

© Toyota

Modulable

Source : communiqué de presse

sort le grand jeu. Mais surtout, Tokyo, hôte des Jeux olympiques et paralympiques d'été de 2020, compte bien montrer au monde entier la puissance technologique du Japon, à travers ses partenaires officiels. La firme du Pays du Soleil-Levant en est l'exemple parfait : outre la kyrielle de robots prévue pour l'occasion , le groupe proposera également un service despécialement conçues pour l'événement.Le, publié par la compagnie, présente les, pour, dédiés au dernier kilomètre. L'engin pourra ainsi bénéficier aux athlètes et à leurs staffs respectifs, mais aussi aux visiteurs, particulièrement les personnes âgées et handicapées, les femmes enceintes ou les familles avec enfants en bas âge.Avec les APM, l'idée est d'assurer le transport des utilisateurs vers le Village olympique et les stades, en proposant un service de mobilité à la fois vert et pratique. Au total, pas moins des'inviteront dans la capitale japonaise au cours de cet incontournable rendez-vous sportif qui aura lieu du 24 juillet au 9 août 2020. D'une autonomie de 100 kilomètres, les véhicules atteignent la vitesse maximale de 19 km/h.Les APM peuvent accueillir à leur bord un total de cinq passagers, accompagnés d'un chauffeur. Mais l'APM fait aussi preuve de modularité, puisqu'une formule «» est également envisageable. La transformation en un véhicule de secours fait même partie des possibilités envisagées.