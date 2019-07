Toyota dévoile sa gamme complète de robots pour les Jeux de Tokyo 2020

© Toyota

Des robots au service des athlètes...

Le robot FSR © Toyota

Miraitowa, l'une des deux mascottes des JO de Tokyo 2020 © Toyota

... et des spectateurs

Le T-HR3, le beau gosse des robots © Toyota

Le T-TR1 © Toyota

Le robot HSR © Toyota

Dans un an,sera le principal partenaire des. La firme, qui équipera l'olympiade avec ses véhicules, participe activement au, un projet mené par le comité d'organisation des JO japonais, en association avec le gouvernement, les partenaires et les experts en robotique.compte promouvoir ses avancées technologiques durant les deux compétitions et a même pensé à. Procédons à une revue d'effectif de ces nouveaux acteurs de la mobilité.Pendant les Jeux, Toyota utilisera son, le). Doté de fonctions autonomes, il opérera dans le stade olympique et pourra récupérer les javelots plantés dans la pelouse, pour les acheminer vers les lanceurs. Même chose pour les épreuves de lancer du disque et du marteau. Intelligent, le robot est censé réduire le temps que doit attendre l'athlète pour récupérer son matériel, et le nombre d'assistants (humains) nécessaires.Ils sont sans aucun doute les robots les plus «» (mignons) des Jeux de Tokyo.et, les deux mascottes des JO, auront leur déclinaison robot, en bleu et en rose. En plus d'accueillir les compétiteurs sur les différents sites, ils pourront faire des mouvements grâce à leurs bras articulés et leur système de retour de force. Ce dernier disposera d'une caméra capable de reconnaître les spectateurs ou athlètes à proximité, et d'interagir avec eux.Si les robots mascottes ne pourront ni parler ni se déplacer,, pour en proposer des modèles dans le commerce, étant donné qu'ils ne seront qu'une dizaine à être déployés pendant les Jeux olympiques.Lelui, est capable de reproduire les sons et mouvements d'un robot mascotte en temps réel, afin d'interagir avec les athlètes et les visiteurs, même si ces derniers se trouvent sur des lieux différents.Le, de son côté, peut être qualifié de robot de télé-présence mobile. En projetant l'image d'un utilisateur grâce à sa caméra et son grand écran, il permet de voir et d'être vu, offrant aux personnes handicapées une interaction inédite.Grâce au(Delivery Support Robot), les spectateurs physiquement incapables pourront se faire livrer nourriture et boisson par le robot, après avoir passé commande sur une tablette dédiée, dans les différentes enceintes des Jeux.Le), lui, permettra aux personnes à mobilité réduite d'être guidées jusqu'à leur siège. En outre, il pourra transporter en parallèle quelques marchandises légères comme des collations.Les robotset, 500 au total, pourront assister plus de 1 000 spectateurs durant les Jeux olympiques et paralympiques.