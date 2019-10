Le taxi autonome Zoox circule désormais dans les rues de Las Vegas

Une licorne pressée

Source : TechCrunch

Dans la famille « entreprises fabriquant des véhicules autonomes », vous connaissez certainement Waymo (Google), Uber , ou encore Tesla . Mais il existe encore bien d'autres acteurs, dont certains connaissent une croissance fulgurante.C'est le cas de la start-up californienne Zoox. Fondée en 2014, la société s'est rapidement fait remarquer, notamment des investisseurs, puisqu'elle a obtenu le statut de licorne en... deux ans. Dès 2016, sa valorisation a en effet dépassé le milliard de dollars, et elle a aujourd'hui levé un montant total de 800 millions de dollars (plus de 725 millions d'euros). Son concept : un service de taxis 100 % autonomes, en théorie sans conducteur ni volant.Bien entendu, les véhicules de Zoox ne sont pas encore prêts, et il reste du chemin avant que l'entreprise puisse inaugurer son premier service commercial. Mais les tests sont déjà en cours dans la région de San Francisco, depuis plusieurs années. Et la start-up a dernièrement passé la vitesse supérieure.En effet, elle a étendu sa zone d'expérimentation à la région de Las Vegas. Pour cela, il lui a fallu obtenir un agrément du département des véhicules motorisés du Nevada. Celui-ci ayant été accordé au début de l'année, Zoox a pu commencer à déployer ses voitures autonomes, et cinq d'entre elles y circulent déjà.Au total, à terme, une flotte d'une trentaine de véhicules, modifiés à partir du SUV Highlander de Toyota, devrait être testée autour de Las Vegas. La ville a été choisie par Zoox en raison de ses conditions de trafic particulières, avec notamment la présence de voies réversibles, des températures élevées ou une circulation nocturne dense.Pour la start-up, l'idée serait de faire la démonstration de son service sur la voie publique dès 2020, avant d'envisager un lancement rapide de son offre. D'autant que l'autorisation délivrée par l'État du Nevada comprend dès à présent le transport de passagers... Ce n'est pas encore le cas dans le cadre des tests, mais Zoox compte certainement arriver à ce stade le plus vite possible.