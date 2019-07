Le service de voiturier sans chauffeur de Daimler et Bosch est approuvé par les autorités

© Daimler / Bosch

Une première dans le projet de conduite autonome

Si facile qu'une application suffit

C'est au sein dude Stuttgart que se déroulait l'expérience, et elle a, enfin, été. Le système a été lancé en 2017 dans le parking du musée. Au sein du projet, deux grandes marques emblématiques allemandes :, et. En 2018, il était déjà possible d'accéder à ce système, mais le véhicule était tout de même accompagné par un agent de sécurité qualifié. Désormais ce ne sera plus obligatoire.Le, directeur des technologies de conduite et du pilotage autonome chezexplique :».Le parking du musée a pu obtenir le(Société d'ingénierie automobile), et les véhicules pourront désormais, dans une zone prédéfinie. Utilisée quotidiennement, il s'agit, selon Daimler, «». Le pilotage se feraet la voiture sera guidée par des capteurs installés partout dans le musée.».», continue Daimler.Unpour les deux grandes marques allemandes, qu'il est déjà possible de voir en action.