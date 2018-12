Uber autorisé à reprendre les tests de voitures autonomes aux États-Unis

Un tragique accident en mars

Pittsburgh, dans les plans d'Uber

C'est Noël avant l'heure pour l'entreprise de VTC. La firme californienne aux nombreux projets dans le domaine des voitures autonomes a, en effet, reçu une autorisation de l'État de Pensylvannie, lui permettant de reprendre les tests de conduite autonome dans la ville de Pittsburgh, comme nous l'apprend The Information . Cette validation vient clôturer un chapitre de neuf mois durant lesquels le groupe américain n'avait effectué plus aucun essai.Il faut dire que le début d'année 2018 avait été catastrophique pour la firme dirigée par Dara Khosrowshahi. En mars dernier , le SUV Volvo XC90 utilisé pour expérimenter les technologies autonomes de la compagniedans la ville de Tempe, en Arizona, provoquant sa mort quelques instants plus tard. Un tragique événement qui a poussé Uber àl'ensemble des essais.Elaine Herzberg, la victime de 49 ans décédée à l'hôpital des suites de ses blessures, avait certes été identifiée par le système, mais ignorée par celui-ci. Pis, les tests de l'époque auraient été effectuésde la part des autorités locales, la faute à des relations dites de « copinage » entre le gouverneur de l'État et la firme automobile. Autant de suppositions confirmées par divers mails échangés entre les deux parties.En mai dernier, et puisque Uber avait refusé de renouveler sa licence de test en Californie, le groupe laissait déjà entendre que de futures expérimentations auraient prochainement lieu à Pittsburgh. Il aura fallu attendre le mois de décembre pour que la rumeur devienne réalité.