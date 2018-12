Des chauffeurs Uber veulent le statut de salarié : les prud’hommes vont trancher

Une jurisprudence désormais favorable aux chauffeurs de VTC

« Uber garde la main sur tout »

Les chauffeurs Uber soumis à la surveillance et à la répression de l'entreprise

Leva devoir trancher et affirmer si les chauffeurssont bien des travailleurs indépendants ou des salariés déguisés. Le 18 décembre , près d'une dizaine d'entre eux ont comparu devant les « juges du travail » face à la société américaine Uber. S'il leur faudra attendre la réponse des prud'hommes jusqu'au, les conducteurs ont bon espoir d'obtenir satisfaction. La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt qui pourrait aller en leur faveur.Le 28 novembre 2018, la chambre sociale de laa rendu un arrêt par lequel elle a reconnu le, en cassant un précédent arrêt d'appel. Cette décision de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français pourrait bien trouver un écho chez les juges du Conseil de prud'hommes de Paris.Selon la Cour de cassation, ce qui fait la différence, ici, c'est le. Take Eat Easy pensait pouvoir se défendre en brandissant la flexibilité et la liberté totale des horaires choisis par ses conducteurs. Mais en réalité, il existait un réel lien de subordination, puisque l'application utilisée est équipée d'un système de tracking permettant une géolocalisation en temps réel. De plus, les coursiers pouvaient être sanctionnés par l'entreprise, en cas de manquements répétés comme l'absence de réponse au téléphone pendant les plages horaires définies, l'incapacité à réparer une crevaison, ou le refus d'assurer une livraison. Tout cela a convaincu la Cour de cassation qu'il y avait un véritable lien entre l'entreprise et le livreur.Ces principes pourraient être transposables aux chauffeurs Uber avec la société de VTC. Car si le système Uber n'est pas celui de Take Eat Easy,, affirme Sylvie Topaloff, l'un des deux avocats des demandeurs, qui nous fait comprendre que malgré les apparences et la transaction faite en toute autonomie,Brahim, l'un des chauffeurs passés devant les prud'hommes parisiens, rappelle que les conducteurs Uber ne disposent que du lieu de prise en charge du client, lorsqu'ils acceptent une course. Uber, de son côté, connaît la destination finale ainsi que le tarif. Tout transite bien par la plateforme. Concernant la rémunération, c'est encore une fois Uber qui l'a décidée seul. Sa commission est passée de 20 à 25% du prix de la course sans consulter les chauffeurs, indique Sylvie Topaloff.Les chauffeurs Uber sont également soumis, au même titre que les livreurs Take Eat Easy, à un. En soit, il est difficile de s'en absoudre, puisqu'il permet de rassurer le client sur la bonne tenue de la course commandée.Enfin, s'agissant des sanctions prononcées par la société de VTC, Sophie Topaloff précise qu', et que si la situation ne s'arrange pas, le chauffeur peut être, ce qui peut être apparenté à une mise à pied déguisée. Uber s'en défend en affirmant que lorsqueAujourd'hui, 30 000 chauffeurs font vivre le marché des VTC en France. Avec le statut de salarié, ils voudraient obtenir des congés payés, une mutuelle et les différents droits sociaux réservés aux personnes titulaires d'un contrat de travail français. Leur destin évoluera peut-être dans les prochains mois.