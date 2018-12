Le salaire minimum pour les chauffeurs Uber et Lyft entrera en vigueur en janvier 2019

nyul / Fotolia.com

Une augmentation moyenne annuelle de 6 300 $

Uber redoute une augmentation des coûts pour ses utilisateurs

C'est une première au pays de l'oncle Sam. Mardi, la Commission des taxis et des limousines de New-York (TLC) a voté l'introduction d'un. Les chauffeurs seront désormais rémunérés via une formule de paiement à la minute et au kilomètre qui est censée leur permettre de gagner(26,51 $ brut), soit 15,19 €. La règle entrera en vigueur dès le mois de janvier 2019, comme l'indique Bloomberg.Tout est venu d'une proposition de l'économiste James Parrott, qui avait publié au mois de juillet un rapport dans lequel il constatait quegagnaient moins que la rémunération minimale proposée, alors que les sociétés prennent des commissions colossales. Grâce à cette mesure votée par les régulateurs, les revenus annuels des conducteurs vont augmenter deen moyenne. Les chauffeurs percevront ainsi 2,22 $ de plus que le salaire horaire minimum imposé à New-York, qui est de 15 $.Aux États-Unis, les chauffeurs Uber sont des indépendants, qui doivent assumer leurs propres dépenses sur un marché libre parfois brutal. L'instauration de ce salaire minimum ajoute évidemment un niveau debienvenue dans la profession. Reste à savoir maintenant si le principe sera étendu à d'autres villes américaines.De son côté,envers cette mesure de la TLC, qui selon la société, va augmenter le coût moyen d'un trajet pour les clients. La Commission des taxis et des limousines de NY n'a pas manqué de rappeler que les chauffeurs de taxi traditionnels new-yorkais dépassent déjà cette fameuse barre des 17,22 $ de l'heure et que ce n'est pas pour autant que leur sollicitation diminue.