Uber condamné à 1M d'euros d'amende pour le vol des données de ses utilisateurs

Uber est accusé de ne pas avoir protégé suffisamment les données utilisateur

Une somme record aux Etats-Unis pour éviter un procès

Source : Business Insider

Uber n'en a pas encore fini avec la justice.Le groupe de véhicules avec chauffeur a été condamné par les organisations de protection des données britanniques et néerlandaises. En cause, la fuite des données de plus de 57 millions de comptes en 2016.», déclare Steve Eckersley, directeur des enquêtes au sein de l'ICO, l'organisme britannique à l'origine de l'amende.Ce n'est pas la première fois que l'entreprise doit se justifier devant la justice à propos de ce vol de. Les États-Unis ont également attaqué Uber pour ce même dossier. Pour éviter un long et médiatique procès, Uber s'est engagé fin septembre 2018 à régler la somme de 148 millions de dollars aux 50 états américains afin d'éteindre l'incendie et de mettre fin aux poursuites.Uber a publié un court communiqué, se disant «». Un dossier qui aura pourtant provoqué de nombreux remous chez le n°1 du VTC.