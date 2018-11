Uber a perdu 1 milliard de dollars au troisième trimestre

De plus en plus de réservations via Uber

a publié ses derniers résultats financiers le 14 novembre. Et au dernier trimestre, la société de VTC a enregistré, soit 946 millions d'euros.Ce chiffre est en réalité paradoxal avec la situation financière réelle de la firme américaine. En effet, ces derniers mois, Uber a multiplié les investissements dans divers domaines, comme les vélos ou les trottinettes, et s'est retiré de certains marchés étrangers sur lesquels la société ne trouvait pas son compte.À quelques mois de son entrée en bourse, Uber ne cumule pas tant de mauvaises nouvelles que cela. En réalité, elles sont plutôt bonnes puisqu'au troisième trimestre, la société dirigée par Dara Khosrowshahi a vu son(et des revenus de 12,7 milliards de dollars), et de 41% sur un an. Le chiffre d'affaires d'Uber est lui aussi solide, puisqu'il augmente de 5% par rapport au second trimestre 2018, et grime de 38% sur un an.Notons enfins qu', le service de livraison de plats cuisinés, est en excellente forme. Son volume de courses a littéralement explosé sur un an (+150%), avec un total de 2,1 milliards de dollars de réservations brutes globales sur le dernier trimestre.