Uber lance son service Spotlight en France, pour ne plus monter dans la mauvaise voiture

Montrer la lumière à votre chauffeur

Une large palette de bénéfices

Source : Numerama

Commander un, recevoir les informations relatives à votre chauffeur et sa voiture, puis monter dedans... Cela ne semble pas très complexe de prime abord. Pourtant, la société a décidé de simplifier ce système. Pour éviter les erreurs, mais sans doute pas seulement.En effet, le service, lancé aux États-Unis et au Canada en juillet, débarque en France. Son principe est limpide : lorsque vous commandez un VTC, vous pouvez cliquer sur l'outil, et votre téléphone va alors. Et pas n'importe laquelle : celle correspondant à votre chauffeur. Car chacun des conducteurs se verra attribuer une couleur, qu'il cherchera ensuite à repérer pour trouver ses clients.Et si vous vous posez la question, oui, cela implique que vous allez devoir tenir votre téléphone à bout de bras dans la rue, pour que votre chauffeur identifie votre couleur. En cas de forte affluence, on pourrait donc assister à un étonnant arc-en-ciel de clients Uber.Le but du jeu ? «», d'après la vidéo postée par l'entreprise. Autrement dit, vous éviter la difficile tâche (?) de recherche de votre chauffeur. Mais on peut aussi imaginer que cela empêchera, par exemple, certaines personnes de monter dans la voiture que vous avez vous-même commandée, pour se rendre à l'aéroport à votre place (oui, c'est du vécu).Cependant, pour Uber, l'objectif est ailleurs. Avec Spotlight, l'entreprise espère réduire les annulations de dernière minute, dues à des chauffeurs ne parvenant pas à trouver leurs clients. De plus, faciliter la prise en charge signifie, et donc potentiellement leur nombre de courses. Et par conséquent les revenus d'Uber.