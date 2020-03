Mercedes : la prochaine génération de Classe E vous fera garder les mains sur le volant

Lire aussi :

Détection par le volant

Arrivée de l'hybride

L'AMG E53 © Mercedes-Benz

Après le travail réalisé pour mettre la classe S sur les rails de la voiture autonome , Mercedes-Benz a ajouté à la classe E un nouveau volant capacitif permettant de mieux détecter si le conducteur a les mains posées dessus.De telles fonctionnalités compensant un défaut d'attention existaient déjà sur les modèles précédents de Mercedes , ou même chez d'autres constructeurs. Mais les anciens systèmes, qui se basent les mouvements de la direction ont cependant un défaut : les réglages qui leur servent à déterminer si les mains ont été retirées du volant sont délicats à mettre en place.Pour les modèles prévus pour 2021, Mercedes a donc remplacé ce système par un volant capacitif déjà adopté par Cadillac ou par Audi pour son e-tron . Celui-ci détecte lorsque le conducteur y pose les mains.Ce genre de mécanisme est en plein essor sur les véhicules actuels, qui disposent déjà de plus en plus d'aides à la conduite. D'ailleurs, la nouvelle génération de Classe E reçoit notamment une assistance de direction afin de garder le véhicule dans la voie, un régulateur adaptatif tenant compte des véhicules situés devant lui et une assistance au freinage permettant d'éviter les piétons. Pour The Verge, le nouveau volant «».Bien entendu, la Classe E se dote aussi de nouvelles motorisations. La voiture pourra recevoir un moteur hybride baptisé E350e associant un quatre-cylindres de 2-litres à un moteur électrique de 90 kWh. L'ensemble doit délivrer 315 chevaux et 700 Nm de couple.Le site Motor1 précise que le moteur électrique à lui seul peut fournir 121 chevaux et 440 Nm de couple. En ce qui concerne les autres motorisations, les versions thermiques E350 et E350 4Matic utiliseront un moteur quatre-cylindres délivrant 255 chevaux et 370 Nm de couple. En montant en gamme, on trouvera également l'E450 et ses 362 chevaux.À l'extérieur, le véhicule a fait l'objet d'un relooking, mais dispose toujours d'un pack AMG. Pour le moment, le constructeur n'a donné aucune grille tarifaire pour ces nouvelles berlines. Celle-ci pourrait arriver plus tard cette année.