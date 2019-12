Audi e-tron : le SUV électrique gagne en autonomie et s’arme d’une finition sportive

© Audi

25 kilomètres supplémentaires

Prix inchangé

Officiellement introduite en septembre 2018 à l'occasion d'une conférence tenue à Los Angeles, l'Audi e-tron a depuis parcouru les salons automobiles du monde entier. Aujourd'hui commercialisé en plusieurs versions , ce SUV zéro émission bénéficie d'une mise à jour toujours bienvenue, détaillée par la marque allemande dans un communiqué de presse récemment publié.Sachez en premier lieu que seule la déclinaison Audi e-tron 55 quattro est concernée par cette bonification, laquelle intervient notamment au niveau de l'autonomie du véhicule. Ce modèle propose désormais un rayon d'action de 436 kilomètres, contre 411 kilomètres auparavant, soit une amélioration de 25 kilomètres. Problème : les actuels propriétaires du véhicule ne peuvent pas en profiter. Un rachat du produit est en effet de mise.», explique la filiale de Volkswagen. Aussi, la batterie de 95 kWh «», contre 83,6 kWh à l'époque.Les améliorations appliquées au système de refroidissement favorisent quant à elles «», peut-on lire. Et le tout, sans que cela n'impacte la grille tarifaire de Audi e-tron 55 quattro : 83 880 euros en entrée de gamme, ce qui reste, en somme, onéreux.Le cerise sur le gâteau vient du fait qu'Audi intègre à son offre une finition « S Line sportive », laquelle s'équipe de jantes de 20 pouces et d'une suspension pneumatique aux réglages sportives. Quelques rectifications esthétiques s'invitent également à la fête au niveau du «» et «», sans oublier un spoiler de série et un nouveau diffuseur à l'arrière qui contribuent à l'aérodynamisme.