Audi e-tron : une version moins onéreuse avec une plus petite batterie

100 km d'autonomie en moins et une charge plus longue

Source : Electrek

Pas de chance pour les Américains, lene sera pas commercialisé chez eux.On vous parlait il y a quelques jours de la publicité faite par Audi pour son actuel. La marque présente désormais son, l', équipé d'une, contre 95 pour le e-tron 55, pour un véhicule pesant au total 120 kg de moins que le véhicule déjà connu.Le nouveau modèle, plus économique à l'achat, voit donc son, comptant 299 km sur une charge, contre 399 pour la version actuelle. Sa batterie, plus petite, aura un temps de charge également plus long. Le taux maximal n'atteindra que 120 kWh.En ce qui concerne le moteur de l', il restera équipé d'un système demais verra sa puissance passer de 402 à 308 chevaux. L'accélération sera en conséquence plus lente et la vitesse maximale limitée à 190 km/h.Selon, le véhicule sera vendu à. Le constructeur automobile espère ainsi