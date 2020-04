World Car Awards : Porsche et Kia doublement récompensés, les électriques à la fête

Kia sur le toit du monde

Lire aussi :

Volkswagen : visitez son stand virtuel du salon automobile de Genève 2020



Porsche marque le coup

Source : LeBlogAuto

Chaque année depuis 2003, un collège de plus de 80 journalistes internationaux récompensent une liste de voitures sélectionnées pour les « World Car Awards ». En ce cru 2020, le programme a quelque peu été chamboulé pour les 86 membres du jury en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), puisque les récompenses attribuées sont généralement annoncées la veille du salon automobile de New York.Problème : l'événement américain a été reporté à une date ultérieure (du 28 août au 6 septembre) face à la crise sanitaire mondiale actuelle. Les résultats ont donc été annoncés par le biais d'une vidéo YouTube et de communiqués de presse publiés sur le site officiel du concours. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les véhicules de Kia et Porsche ont visiblement fait sensation.Le constructeur sud-coréen rafle en effet la récompense suprême de « World Car of the Year » pour sa Kia Telluride, imposant SUV de cinq mètres commercialisé aux États-Unis. Le monospace familial électrique Kia Soul EV (photo ci-dessus), nouvellement nommé Kia e-Soul , s'empare quant à lui de la catégorie « World Urban Car of the Year » au nez et à la barbe de la Mini Cooper SE et de la Volkswagen T-Cross.D'une pierre deux coups, la sportive zéro émission Taycan s'adjuge les trophées « World Luxury Car » (une première pour Porsche) et « World Performance Car », constituant la sixième victoire du groupe allemand dans la catégorie dernièrement nommée après 2006, 2012, 2013, 2014 et 2017.Enfin, la Mazda 3 a été élue « World Car Design of the Year » devant la Peugeot 208 et la Porche Taycan.