La Kia Soul EV devient la e-Soul : ses caractéristiques dévoilées avant Genève

Une version Grande Autonomie intéressante

Des usages qui rappellent ceux de la Model 3

En novembre 2018, le groupe Kia profitait dupour dévoiler les contours de sa Kia Soul EV , à l'époque orpheline de toute fiche technique officielle. La firme sud-coréenne a cependant rectifié le tir en présentant son nouveau modèle électrique dans un communiqué de presse . Mais avant de rentrer dans les détails, sachez que la Soul EV arbore un tout nouveau nom : laCette version 100 % électrique embarque ainsi une batterie de 39,2 kWh lui offrant une autonomie de 277 kilomètres selon le cycle WLTP, et un moteur d'une puissance avoisinant les 100 kW. Une version Grande Autonomie, notamment composée d'une batterie de 64 kWh et d'un moteur de 150 kW, propose de bien meilleurs résultats : 452 kilomètres au total, soit une durabilité honorable.A l'instar de toutes les voitures électriques du moment, lase dote de fonctionnalités connectées gérées par un système maison baptisé UVO Connect. Celui-ci fournit ainsi toute une série d'informations diffusée sur un écran LCD de 10,25 placé dans l'habitacle avant. L'automobiliste peut accéder au trafic routier, à la météo, aux parkings situés à proximité (disponibilité et prix) ainsi qu'aux bornes de recharge géolocalisées dans les alentours.Pour transporter l'expérience utilisateur de la voiture à l'usager, une application mobile stockera elle aussi la data du véhicule. A la fois compatible avec Android et iOS, UVO App apporte des éléments d'information tels que le diagnostic actuel du véhicule, son autonomie restante ou encore sa géolocalisation. Le conducteur peut aussi activer la climatisation ou le chauffage à distance, et même programmer un itinéraire à l'avance directement à partir de son téléphone. A l'image des modèles Tesla, en somme.Un autre écran de sept pouces faisant office de tableau de bord affichera quant à lui les informations de base (vitesse, mode de conduite). Enfin, la Kia e-Soul bénéficie d'une compatibilité avec la norme CSS pour la charge rapide. A sa commercialisation à la fin du premier trimestre 2019, une garantie de sept ans et de 150 000 kilomètres l'accompagnera. Aucun prix n'a en revanche été communiqué.