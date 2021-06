Porsche crée sa propre entreprise de fabrication de batteries : Cellforce

Relayés par un communiqué de presse du constructeur, les mots du président du directoire de Porsche, Olivier Blume, sont tranchés :

« La cellule de batterie est la chambre de combustion du futur. [...] Cette fusion d’entreprises nous permet de nous positionner aux avant-postes de la concurrence mondiale dans le développement de la plus puissante des cellules de batterie et de la relier à l'expérience de conduite incomparable et durable proposée par Porsche. C'est ainsi que nous façonnons l'avenir de la voiture de sport. »



L’essor des cellules de haute performance est un enjeu majeur du rapport poids/puissance propre aux voitures sportives. Par cette association, le constructeur prévoit de produire 100 MWh par an, de quoi équiper l’équivalent de 1 000 véhicules. Pour y parvenir, Porsche compte sur le savoir-faire hérité des recherches de Customcell. Celles-ci ont démontré qu’en employant le silicium comme matériau d’anode, il est possible de booster la densité de puissance électrique pour réduire la taille et donc le poids des batteries.

Face à ces enjeux stratégiques et pour encourager l'écosystème à proximité du centre de recherche et développement de Weissach, la République Fédérale Allemande et l'État de Baden-Württemberg ont annoncé soutenir le projet à hauteur de 60 millions d’euros. L’entreprise, qui regroupe 13 salariés, prévoit d’en compter 80 d’ici 2025.