BMW et Ford investissent 130 millions dans Solid Power, spécialiste des batteries à état solide

Du côté de chez Ford comme de chez BMW, on a déjà investi le marché de l'électromobilité. Chez BMW, cela prend la forme de la petite i3, mais aussi de la iX, de la i4 et de la iX3. Chez Ford, on retrouve le SUV Mustang Mach-E et des utilitaires, comme le E-Transit. Tous deux annoncent aujourd'hui avoir investi dans Solid Power.

Il s'agit d'un producteur de batteries, avec un partenariat stratégique évalué à 130 millions de dollars, qui vise à tester, piloter et produire à grande échelle des batteries et ainsi à contribuer à accélérer leur disponibilité dans les futurs véhicules électriques badgés Ford et BMW.