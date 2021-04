BMW annonce une batterie à semi-conducteurs pour 2025 ; qu'est-ce que ça change ?

D’après Frank Weber, membre du conseil d’administration de BMW, « la voiture électrique la plus verte au monde sera une BMW. Elle sera durable dès l'idée initiale, jusqu'au recyclage, après sa phase d'utilisation ».

Et cela pourrait être rendu possible par la nouvelle technologie des batteries à semi-conducteurs, également appelées batteries solides, qui devraient offrir une plus grande autonomie grâce à une plus grande densité énergétique. Par ailleurs, BMW s’évertue à recycler de plus en plus les composants de ses batteries ainsi qu’à réduire l’usage des éléments les plus polluants.

D’après Frank Weber, la densité énergétique d’une batterie solide pourrait augmenter d’un pourcentage à deux chiffres face à une batterie lithium-ion utilisée aujourd’hui dans les voitures électriques. Aussi, BMW espère faire baisser le coût de production de ses batteries afin de rendre ses modèles électriques plus à même de remplacer les voitures thermiques actuellement moins onéreuses à produire.