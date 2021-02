McLaren dévoile Artura, sa toute première supercar hybride rechargeable

Le tout nouveau V6 à 120° développe 585 chevaux et 531 Nm de couple, associé à un électromoteur de 95 chevaux et 225 Nm. Combiné, le groupe motopropulseur totalise 670 chevaux et 730 Nm. L'ajout de la batterie, lourde de 88 kg, est compensé par le poids réduit du V6 par rapport aux anciens V8. L'Artura annonce un poids contenu de 1 498 kg. C’est 32 kg de moins qu’une McLaren GT et 79 kg de plus qu’une 720S.

McLaren annonce une recharge en 2 heures 30 sur une prise 220V pour récupérer 80% de la charge maximale. Il est possible de forcer le roulage en mode tout électrique grâce au sélecteur de conduite situé à droite des compteurs numériques (ou à gauche chez nos voisins anglais).