MG EHS, le SUV hybride rechargeable à moins de 34 000 euros hors bonus

Le MG EHS fait partie des SUV du segment C et adopte donc des dimensions assez classiques : 4,57 x 1,88 x 1,66 m, avec un empattement de 2,72 m et un poids à vide de 1 735 kg pour la version Confort et 1775 kg pour la version Luxury. Telles sont d'ailleurs les deux seules finitions proposées par le constructeur auxquelles s'ajoutent quatre coloris : blanc, rouge, noir et gris. Le blanc sera la couleur de base, il faut compter ensuite 650 euros pour les autres teintes, qui sont par ailleurs des peintures métallisées.