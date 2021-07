Dodge se met aussi à l'électrique et annonce une muscle-car pour 2024

Le président de Dodge assure que la clientèle de Dodge, « plus jeune que jamais », est prête à accepter cette transition vers l'électrique. Il explique ainsi que la course à la puissance que mène Dodge lui a permis de devenir leader dans la catégorie des Muscle Cars (des voitures équipées d'un moteur très puissant), et la marque est prête à évoluer pour garder sa position dominante sur ce marché si particulier.