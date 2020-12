Le responsable de la branche électrique de Ford se moque ouvertement de la qualité des véhicules Tesla

Si on en croit Ford, sa future Mustang Mach-E est appelée à devenir le porte-étendard technique et technologique du constructeur. Clubic aura l'occasion de tester le modèle dès janvier, et pourra donc voir s'il est à la hauteur de ce que la marque annonce !

Quoi qu'il en soit, Elon Musk appréciera cette petite sortie gratuite, lui qui s'était montré plutôt enthousiaste à l'annonce de la Mustang Mach-E en 2019.