Lancia Ypsilon, véritable renaissance ou feu de paille ?

Sous le capot, la nouvelle Lancia Ypsilon étrenne malheureusement ses caractéristiques techniques sans surprise. Cousine de la Peugeot e-208 ou de la nouvelle Corsa-e, elle est dotée d'un moteur électrique de 156 ch et d'une batterie de 51 kWh, offrant une autonomie de 403 km en cycle WLTP.

La recharge rapide de 100 kWh permet de récupérer 100 km en 10 minutes, selon le constructeur et 20 à 80 % de la batterie en 24 minutes. La consommation moyenne annoncée s'affiche entre 14,3 et 14,6 kWh/100 km. Mais un essai nous en dira plus. En tout cas, si les spécificités semblent correctes, nous attendons des motorisations et des autonomies plus en phase avec la volonté de s'afficher comme une citadine électrique premium. Certes, le design distinctif et l'usage d'éléments qualitatifs font partie de l'attrait que peut susciter ce genre de voiture, mais cela risque de ne pas suffire sur un segment ultra-concurrentiel qui va bientôt voir en plus débarquer des offres low cost plus accessibles. Néanmoins, une version HF de 240 ch est bel et bien dans les tuyaux.