Le retour de la Fiat Panda se fera en électrique, et pas cher, selon Olivier François

Les plus nostalgiques se souviennent certainement de la première génération de Fiat Panda, produite pendant vingt-trois ans et écoulée à plus de cinq millions d'exemplaires, avec une robustesse légendaire et des versions 4x4 à (presque) toute épreuve. Mais, dès 1990, une version tout-électrique, la Panda Elettra, a été commercialisée. Si elle ne constitue pas un grand succès (contexte oblige), la berline alors novatrice semble, malgré elle, dans la lignée directe de sa succession à venir.

En effet, trois générations de Fiat plus tard, la Panda tout-électrique va faire son grand retour, selon les annonces faites par le P.-D.G. de Fiat, Olivier François. Si la rusticité et la facilité d'entretien de la Panda ne sont que de lointains souvenirs, M. François souhaite faire du nouveau modèle la petite sœur de la Elettra sur au moins deux points : une version berline et un prix d'achat attractif.