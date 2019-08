La Fiat Panda électrique débarquera sur nos routes en 2023

Comme un air de Centoventi

Des batteries modulaires

L'entreprise italo-américaineaccentue ses efforts en matière de mobilité électrique. En juillet dernier déjà, le groupe s'était fendu d'une déclaration officielle pour annoncer un investissement de 700 millions d'euros dédié à la production de la Fiat 500 électrique. Objectif : fabriquer pas moins de 80 000 modèles par an à partir du second trimestre 2020.Si la Fiat 500e constitue la première phase du plan, la seconde sera déployée trois ans plus en tard, dans. La firme compte en effet introduire un tout nouveau modèle électrique de l'emblématique citadine. En réalité, la prochaine génération thermique devrait faire son apparition en 2021, avant que la déclinaison électrifiée ne pointe le bout de son nez deux années plus tard.Relayée par Breezcar et Automobile Propre, cette nouvelle s'accompagne d'une autre information de poids : concept exhibé à l'occasion du Salon automobile de Genève 2019 , en mars dernier. Sa particularité : son côté, que l'on devrait en partie retrouver sur la future Fiat Panda électrique.Le PDG de la société Olivier François l'a notamment confirmé auprès de nos confrères du média britannique Autocar . Selon lui, une batterie modulaire de 100 kilomètres pourraà la capacité identique, que l'utilisateur louera ou achètera. À l'image de la Centoventi.