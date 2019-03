Salon Auto de Genève : Fiat Centoventi, le concept abordable et entièrement modulable

Un Concept Centoventi pour les 120 ans de Fiat

Un véhicule modifiable au bon vouloir du conducteur

, qui se décrit comme un pionnier de la mobilité pour tous depuis sa création, présente aujourd'hui une nouvelle solution de mobilité électrique abordable.Le Fiatse veut une «» prête à être peinte selon les goûts et les besoins du client, à tout moment de sa vie ou de sa journée, sans restriction de personnalisation au moment de l'achat. Ce dernier sera ainsi produit, que les clients pourront personnaliser à l'aide du programme « 4U », avec un choix de quatre toits, quatre pare-chocs, quatre enjoliveurs de roue et quatre livrées extérieures. À cela s'ajoutent, lors du lancement, pas moins desupplémentaires.À l'exception de six équipements (pare-chocs, toit en polycarbonate, livrée, combiné de bord, batteries et compteur numérique) qui ne peuvent être installés que chez les concessionnaires, lesspécialement conçus par Mopar, notamment le système audio, le tableau de bord, les compartiments de rangement dans les portes, ou encore les garnitures de siège peuvent être achetés en ligne età son domicile.À bord, le Fiat Centoventi peut accueillir jusqu'à. Le tableau de bord comporte de petits trous dans lesquelspeut être insérée, grâce à un système de montage breveté, «», explique le constructeur.Le tableau de bord est, la première proposant une option Millennial quien combinaison avec l'écran principal de 10", tandis que la seconde, plus traditionnelle, comporte un, donnant ainsi un ensemble de 20".De série, la voiture est livrée avec une batterie montée en usine. Toutefois, si une autonomie plus grande est nécessaire, l'utilisateur est libre, soit une augmentation de 100 km chacune. Ces dernières sont alors installées sous le plancher de la voiture, par le réseau agréé.Selon Fiat, ce nouveau concept Centoventi est «». Pour la petite histoire, « Centoventi » signifie tout simplementen italien.