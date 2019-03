Salon auto de Genève : l'Allemand e.GO mise sur la mobilité électrique à "petit prix"

Günther Schuh / Grégoire Huvelin pour Clubic

e.GO Life 20

Batterie : 14,5 kWh

Autonomie : 100 kilomètres

Accélération : de 0 à 50 km/h en 7,7 secondes

Vitesse de pointe : 112 km/h

Temps de chargement : à peine quatre heures

Prix sans option : 15 900 euros

Lancement : automne 2019

e.GO Life 40

Batterie : 17,5 kWh

Autonomie : 113 kilomètres

Accélération : de 0 à 50 km/h en 4,7 secondes

Vitesse de pointe : 123 km/h

Temps de chargement : 4h30

Prix sans option : 17 400 euros

Lancement : printemps 2020

e.GO Life 60

Batterie : 23,5 kWh

Autonomie : 145 kilomètres

Accélération : de 0 à 50 km/h en 3,4 secondes

Vitesse de pointe : 142 km/h

Temps de chargement : à peine 7 heures

Prix sans option : 19 900 euros

Lancement : printemps 2019



La marque e.GO avait attiré notre attention peu avant l'ouverture du. Ses concepts électriques se voulaient à la fois originaux et prometteurs : suffisant pour apparaître dans les colonnes de Clubic . La firme d'outre-Rhin a donc profité du salon suisse pour présenter plus en détails ses modèles loins d'être de simples prototypes. Du moins pour certains.Le professeur Günther Schuh, CEO de l'entreprise, a débuté la conférence en introduisant ses deux premiers véhicules dédiés à un usage urbain : l'et sa déclinaison sportive., décrit-il, en la comparant même à une sorte de SUV, bien que les deux versions se classement définitivement dans la catégorie des citadines, et rien d'autre.En premier lieu, attardons notre attention sur l'e.GO Life, puisque ce produit se destine à prendre le chemin de la commercialisation dès le printemps 2019. Ce véhicule se décline en trois versions, la 20, 40 et 60.La version sportive a été introduite comme un simple concept et attend des retours d'utilisateurs avant une potentielle commercialisation.L'autre produit phare de la firme d'outre-Rhin se nomme: un minibus électrique de 2100 kilos est capable d'accueillir jusqu'à 15 personnes - 10 assises, 5 debout. Un quatre-roues, selon les dires du patron de l'entreprise, grâce à ses dimensions de cinq mètres sur deux mètres. Sa batterie de 60 kWh lui permettrait quant à elle de tenir jusqu'à au moins 10 heures de service. L'e.GO Mover est propulsé par un moteur de 150 kW.D'un point de vue extérieur, son cousinépouse un design peu ou proue identique. Pourtant, les deux véhicules se veulent diamétralement opposés dans leurs usages. Le second embarque tout un tas de fonctionnalités autonomes lui permettant d'effectuer un trajet d'un point A à un point B sans aucune intervention humaine. Six sièges et une télévision dans un cadre cosy : voilà à quoi les usagers auront le droit. A eux, ensuite, de s'approprier les lieux en organisant des conférences mobiles, à titre d'exemple.Enfin, un communiqué de presse publié le 4 mars 2019 nous apprend le rapprochement entre e.GO et Volkswagen : cette alliance permettra au premier de bénéficier de la plateforme modulaire MEB du second pour concevoir ses véhicules.