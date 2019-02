Salon auto de Genève : e.GO tease quatre concepts électriques, dont un minibus de luxe

Deux citadines, dont une sportive

Une mise en production imminente

Salon automobile 2019 de Genève



L'approche du salon automobile de Genève fait son effet : de nombreux constructeurs préparent cet événement incontournable par le biais deaussi alléchants les uns que les autres, et censés nous mettre l'eau à la bouche. C'est par exemple le cas de Skoda et sa VISION iV , Honda et son Urban EV ou encore Citroën et son Ami One Concept pour le moins prometteur.A cette joyeuse bande s'ajoute une société moins connue, mais visiblement déterminée à s'imposer comme un acteur de poids dans le secteur des véhicules électriques : e.GO, tout droit venu d'Allemagne. Pour l'occasion, la firme d'outre-Rhin a publié un communiqué de presse officiel dans lequel sont présentés quatre concepts électrifiés prochainement exhibés lors du salon suisse.Seront ainsi présents :et. Les deux premiers produits sont peu ou prou les mêmes, à la différence près que le second est une déclinaison sportive dont le design et les performances seront logiquement un poil meilleures. L'e.GO Mover et l'e.GO Lux se classent quant à eux dans la catégorie des minibus électriques.La firme allemande insiste sur leurs fonctionnalités autonomes, vouées à. L'e.GO Lux se distingue cependant de son cousin sur plusieurs points : le public visé et l'expérience de conduite. Il ciblera en effet le marché des professionnels et un public aisé, puisque le véhicule sera totalement personnalisable : installez votre propre mobilier si vous le souhaitez, ou transformez-le en salon voire en salle de travail lors d'un trajet professionnel. En échange, on l'imagine, d'une somme d'argent conséquente...L'e.GO Life entrera en production dès le mois de mars 2019, soit un an avant l'e.GO Mover, prévu en avril 2020.