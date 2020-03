Fiat Centoventi : le concept se transformera bien en une Panda électrique

Du concept à une version en série

Un prix abordable

Coup d'œil dans le rétroviseur : il y a environ un an , le constructeur italien Fiat, depuis passé sous le giron de Renault, intronisait unélectrique répondant au nom de Centoventi. Sa particularité résidait alors dans sa modularité au travers du programme « 4U », lequel donne l'opportunité aux utilisateurs de choisir entre quatre toits, quatre pare-chocs, quatre enjoliveurs et quatre coloris extérieurs.Pour pousser le concept encore plus loin, les équipes de l'entreprise se sont rapprochées de Mopar pour proposer pas moins de 114 accessoires au moment du lancement, du système audio au tableau de bord en passant par les compartiments de rangement dans les portes ou les garnitures de sièges, tous vendus en ligne puis installés par le client à son domicile.Sauf qu'un concept n'a pas toujours vocation à prendre le chemin de la commercialisation. Des informations selon lesquelles une Panda électrique inspirée de la Fiat Centoventi verrait le jour en 2023 ont bien circulé en août 2019 , avant qu'Olivier François, PDG de la marque, ne vienne récemment confirmer la nouvelle auprès du média britannique Auto Express Le projet est d'ores et déjà en cours de développement, selon ses dires, avant que l'intéressé n'évoque la stratégie du moment imaginée pour cette future automobile : «».Pour rappel, le modèle électrifié se distingue également par son système de batteries amovibles : équipée d'un seul et unique pack de 100 kilomètres à son lancement, la Centoventi peut en accueillir trois autres (à louer ou acheter) pour augmenter son rayon d'action de 300 kilomètres, soit 400 kilomètres au total.