Au cœur de la pratique, on constate que ce sont les trajets courts qui font le plus l'objet de covoiturage : plus de 52 % des trajets effectués sont des voyages de moins de 20 km de distance. Le "court-voiturage" met en relief des bénéfices importants, non seulement celui de partager un siège libre et ainsi réduire les dépenses comme les émissions de CO2, mais aussi celui de tisser un réseau qui vient compléter les transports publics classiques, reliant des zones souvent mal desservies.