Neutralité du web : faut-il qu'Apple, Google ou Netflix payent pour le réseau ?

Les discussions se sont accélérées jeudi au Luxembourg lors d'une réunion entre Thierry Breton et les ministres du Numérique et des Télécoms de l'Union européenne. Les représentants de 18 pays ont fait savoir au commissaire européen au Marché intérieur qu'il n'était pas prudent d'imposer une nouvelle taxe à Google, Amazon ou encore Netflix pour financer les réseaux à haut débit et la 5G sur le territoire de l'UE.