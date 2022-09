GAFAN : les plus gros consommateurs de bande passante doivent-ils soutenir l'infrastructure du Web ?

SI Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur et au numérique, a pu plus tôt cette année apparaître comme un soutien des opérateurs, il adopte aujourd'hui une position plus mesurée sur ce sujet en proposant une « large consultation » au niveau européen durant le premier semestre 2023, avant un processus législatif qui nous amènera en 2025.

De leur côté, les GAFAN ne veulent pas entendre parler d'une contribution. Netflix explique avoir installé 700 serveurs CDN directement chez les opérateurs pour éviter de saturer le réseau longue distance. Google indique de son côté que ses investissements ont approché les 30 milliards de dollars pour la seule année 2021.

Le sujet fait également réagir les associations de défense des libertés individuelles. Ces dernières craignent que la neutralité du Web soit mise en danger avec une telle mesure, qui pourrait favoriser les acteurs les plus riches au détriment des plus petits sites.