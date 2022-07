La part du trafic internet en France mobilisé pour Netflix est juste effarante

Si l'on procède à la décomposition des données, on s'aperçoit que 51 % du trafic vers les clients des principaux fournisseurs d'accès français provient de cinq fournisseurs, tous acteurs de contenus vidéo : Netflix, Google, Akamai, Facebook et Amazon. Au fil des années, la tendance qui concentre une plus grande partie du trafic dans les mains d'acteurs toujours plus nombreux ne cesse de se renforcer.