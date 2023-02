Les GAFAM vont-ils devoir financer les réseaux télécoms européens ?

L'Union européenne veut décidément mener la vie dure aux GAFAM. Alors que le Digital Market Act est déjà partiellement entré en vigueur le 1er novembre dernier, la Commission européenne réfléchit maintenant à une possible contribution financière des géants de la tech américains à ses réseaux internet. Elle va pour ce faire mener une consultation auprès des spécialistes des télécoms.

D'après les grands opérateurs du continent que sont Orange, Telecom Italia, Deutsche Telekom et Telefónica, les cinq groupes cités dans l'acronyme GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) ainsi que Netflix seraient de très loin les plus gros consommateurs de données sur le Net. Ensemble, ils compteraient pour plus de la moitié du trafic. De quoi réfléchir à la pertinence d'une participation, en monnaie sonnante et trébuchante.