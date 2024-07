La recette du succès de cet hypermarché français qui cartonne sur TikTok et Instagram

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a en effet contrôlé plus de 300 influenceurs en 2022 et 2023. Le constat est sans appel : dans la majorité des cas, des pratiques commerciales trompeuses ont été relevées. Défaut d'affichage de l'intention commerciale, allégations mensongères sur les produits, promotion de services interdits… Les manquements sont nombreux.

Pour mettre un terme à ces dérives, la loi du 9 juin 2023 est venue encadrer l'activité d'influence commerciale. Elle donne notamment une définition juridique claire de cette pratique et impose de nouvelles obligations aux créateurs de contenu.

Thomas et Noémie du Leclerc de Pont-l'Abbé montrent qu'il est tout à fait possible de jouer avec les codes des réseaux sociaux tout en respectant la réglementation. Leurs vidéos, bien que décalées, ne cachent jamais leur intention commerciale et mettent clairement en avant les produits du magasin.