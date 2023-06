Influenceurs : la loi déjà adoptée ! Voici, en 14 points, ce qu'elle va changer pour vous et pour eux

Le texte aura été adopté en un temps record. Présentée au Parlement par les ministres le 24 mars dernier, la proposition de loi visant à mieux encadrer les influenceurs, leurs pratiques et leurs dérives sur les réseaux sociaux, a été adoptée cette semaine de façon définitive par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat. La France devient ainsi le premier pays européen à définir un cadre de régulation pour ce très lucratif secteur de l'influence commerciale. Le tout, en 14 points, et autour de deux axes : l'accompagnement des influenceurs d'un côté, et la protection des consommateurs et les nombreuses interdictions prononcées de l'autre.