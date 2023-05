Influenceurs : le Sénat renforce les sanctions, comment et pourquoi cette régulation devient vitale

Après l'Assemblée nationale, qui l'avait adoptée le 30 mars dernier, la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et dérives des influenceurs a été votée, plébiscitée même le mercredi 3 mai, par le Sénat. Le texte, porté les députés Arthur Delaporte (Socialistes et apparentés) et Stéphane Vojetta (Renaissance), qui fait d'ailleurs l'objet d'une procédure accélérée de la part du gouvernement (Bruno Le Maire y tenait), viendra encadrer l'influence commerciale décriée dans l'opinion. Et les sages sont allés encore plus loin que leurs homologues du Palais Bourbon.