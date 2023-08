Influenceurs vendus à l'industrie pétrolière : quand l'argent parle plus fort que l'environnement

Une enquête de l'AFP a trouvé de nombreux influenceurs faisant des partenariats rémunérés pour des entreprises de l'industrie pétrolière sur TikTok, Twitch, ou encore Instagram. Le phénomène est loin d'être exceptionnel : on trouve ainsi des créateurs comptant plusieurs millions d'abonnés comme d'autres ayant un public plus réduit, et ceux-ci viennent tout autant d'Inde que du Mexique, ou encore des États-Unis. Et en regardant ces partenariats, ceux-ci semblent réellement enthousiastes de présenter des programmes de fidélité ou autres services de géants pétroliers tels que Exxon, Total, ou encore Shell.