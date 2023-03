L'effarant bilan carbone des influenceurs les plus suivis dévoilé dans une étude : saurez-vous deviner ?

Les influenceurs et autres créateurs de contenu fédèrent pour certains des communautés d'abonnés gigantesques. L'agence digitale Footsprint et la société spécialisée dans l'analyse de données 1000heads (qui compte Alphabet-Google et Snap Inc. parmi ses clients) ont publié une étude qui nous en apprend plus sur l'impact climatique des influenceurs les plus connus. Les deux sociétés qui ont mené l'enquête expliquent qu'« une partie conséquente de leur bilan carbone est aujourd'hui largement sous-estimée ».