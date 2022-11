Ce nouveau site du gouvernement vous permet de mesurer l'impact de ce que vous achetez et mangez

Rappelons que l'équivalent CO 2 permet de mesurer les émissions importantes de différents gaz à effet de serre. Chacun est ramené à un équivalent CO 2 , selon son pouvoir de réchauffement. Un kilogramme de méthane équivaut par exemple à 28 kg de CO 2 , car il est tout simplement 28 fois plus réchauffant. « Si la fabrication d'un produit a émis 1 kg de méthane et 1 kg de CO 2 , alors l'impact total de ce produit est de 29 kg d'équivalent CO 2 », explique l'Ademe.