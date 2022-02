Brut et Carrefour créent Brut Shop, une société qui veut briller sur le commerce social, mais qu'est-ce ?

En lançant Brut Shop, Carrefour et Brut ont vocation à accueillir de nombreux partenaires, en fédérant les spectateurs et acheteurs potentiels via la communauté du média digital, qui promet « des formats originaux permettant aux utilisateurs de faire des choix éclairés ». En appui des capacités de Brut à toucher un public large et majoritairement jeune, Carrefour indique que 60 % de ses clients ont déclaré un intérêt pour le live shopping et les marques, notamment dans l'univers de la grande consommation.