Snap émet 1,1 milliard de dollars d'obligations, pour prolonger sa croissance

© Pixabay

Snap, à la recherche du milliard...

Lire aussi :

Snapchat franchit les 200 millions d'utilisateurs et signe un nouveau trimestre dans le vert



Snapchat, c'est beaucoup mieux en 2019

Source : Variety

Après avoir annoncé sa volonté de lever un milliard de dollars supplémentaires contre la dette en début de semaine,a finalement. Les titres financiers sont censés permettre à la société propriétaire de la célèbre application Snapchat de renflouer les caisses et d'. Ces obligations seront échangeables contre des actions de la firme à partir d'août 2026.Avec des taux d'intérêt au plus bas, ou presque, et, les investisseurs pourraient facilement faire pencher la balance en la faveur de Snap en achetant les obligations. Le groupe n'a pas encore réalisé le moindre bénéfice depuis son entrée en Bourse, il y a deux ans et demi.Chamboulée par le départ de son vice-président et plus récemment par celui de son directeur financier, Snap n'a pas cédé à la panique, d'autant plus que 2019 aurait pu être l'année où la société parviendrait à l'équilibre, conformément à l'objectif fixé par Evan Spiegel, le PDG de la société. Même si l'action Snap Inc a triplé depuis le début de l'année (de 5 à 6 dollars en janvier à 15 voire 17 dollars en juillet), il faudra vraisemblablement attendre pour se délecter de comptes à équilibre.Si Snap enregistre une perte nette de 255 millions de dollars, son application au fantôme,, est parvenue à, en signant le deuxième meilleur trimestre de son histoire en termes de recrutement. Mieux encore, son chiffre d'affaires a bondi de 48 % pour atteindre 388 millions de dollars sur la période.Snap est récompensée des nouvelles fonctionnalités de son application, avec une version Android repensée , les nouveaux Lenses et des services comme Snap Games, qui viennent renforcer l'engagement des utilisateurs.