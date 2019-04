Une nouvelle version de Snapchat pour Android et plus d'utilisateurs au 1er trimestre 2019

Ink Drop / Shutterstock.com

Les utilisateurs sont de retour...

Une version Android plus légère et plus rapide

Les bulles pétillent encore nous dit-on du côté de Venice, en Californie, où se trouve le siège de. La société a publié des résultats trimestriels plutôt flatteurs mardi, avec un chiffre d'affaires en forte croissance et, une première depuis de longs mois. Au moins à court terme, le futur s'annonce plutôt sympathique pour l'appli qui vient de lancer une, sur laquelle les développeurs de Snap Inc. ont travaillé pendant plus d'un an.Les investisseurs sont rassurés, comme en témoigne la progression de l'action de Snap Inc. ce 23 avril 2019, en hausse de 4,08 % en clôture. Pour la première fois depuis un an, Snapchat a en effetentre le quatrième trimestre 2018 et le premier trimestre 2019, pour atteindre les, se rapprochant ainsi de son plus haut niveau atteint début 2018 (191 millions).Ces bons résultats se ressentent sur le plan financier, avec unau premier trimestre. Sur un an, celui-ci progresse de. La plateforme Discover, qui héberge des programmes de médias, a donc porté ses fruits avec des émissions intégrées au catalogue dans plusieurs langues au début de l'année. Attention tout de même au revers de la médaille, puisque Snapchat devraitau prochain trimestre (qui passeraient de 123 millions de dollars au T1 2019, à 125 voire 150 millions au T2 2019), la faute a une sollicitation plus importante du stockage (AWS et Google Cloud).Pour attirer de nouveaux utilisateurs et peut-être aussi pour mettre fin à cette image d'application qui consomme un peu trop de batterie , Snapchat a lancé sa. L'OS avait été un peu délaissé ces dernières années au profit d'iOS.Mise au point notamment pour le marché indien, cette nouvelle version est censée être. «», a indiqué la société.