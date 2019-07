Snapchat passe le cap du milliard d'installations sur Android (en partie grâce au porno)

Evan Spiegel, le PDG et co-fondateur de Snapchat © ap/sipa

Quand le sexe contribue à la croissance de Snapchat

Source : Android Police

Malgré l'échec des Snap Spectacles (les lunettes appareil photo de Snapchat) et une année compliquée en bourse, avec un cours bien souvent inférieur au montant observé lors de son IPO,a aujourd'hui une occasion de se réjouir. La variante Android de son application a passé la barre du milliard de téléchargements.Ce succès est la résultante d'au moins deux facteurs, nous dit Android Police. Le premier touche au remodelage complet de l'application Android , entrepris au printemps dernier. Longtemps attendu (la version Android souffrait jusqu'alors de la comparaison avec son homologue iOS), cea contribué au regain de téléchargements observé ces derniers mois.De manière plus officieuse, le succès de l'application serait aussi dû àsur la plateforme, ainsi qu'à la politique de monétisation de l'entreprise. Les abonnements « Premium » permettent en effet aux modèles pour adultes de vendre du contenu pornographique via Snapchat. De quoi draguer une audience supplémentaire et relativement constante pour Snap Inc., la maison mère de Snapchat.