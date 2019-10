Apple pourrait sortir des lunettes connectées au premier semestre 2020

Flop à venir, comme pour les Google Glass ?

iPhone SE 2, iPad Pro, nouveau MacBook et iPhone 5G en 2020

Source : CNBC

Lorsque Ming-Chi Kuo livre ses prédictions au sujet d'Apple, on l'écoute avec attention. Car le mystérieux analyste de la société taïwanaise TF Securities tape fréquemment dans le mille, sans qu'on connaisse vraiment ses sources.Il convient donc de considérer sérieusement ses dernières révélations, même si elles peuvent paraître surprenantes de prime abord. D'après Kuo, la marque à la pomme travaillerait sur une paire de lunettes connectées. Et leur sortie serait prévue dès le premier semestre 2020 !Voir l'entreprise de Tim Cook investir dans la réalité augmentée n'est pas une nouveauté, puisqu'elle a racheté plusieurs sociétés spécialisées dans ce domaine . Mais il est tout de même étonnant de la voir s'aventurer sur le terrain des lunettes connectées, après l'échec retentissant des Google Glass , finalement redirigées vers un usage professionnel.Afin d'éviter un fiasco, le nouvel équipement serait conçu en collaboration avec des partenaires. Il s'agirait notamment de soigner son design, un aspect régulièrement pointé du doigt chez les Google Glass. Cela sera-t-il suffisant pour trouver un marché ? Réponse dans moins d'un an, si l'on en croit Ming-Chi Kuo.Par ailleurs, l'analyste a dévoilé d'autres prévisions concernant Apple, notamment quant au calendrier des futurs lancements. Ainsi, l'iPhone SE 2, dont l'existence avait dernièrement été mentionnée par... Ming-Chi Kuo , devrait sortir dès le premier semestre 2020, tout comme le nouvel iPad Pro.Ensuite, au deuxième trimestre de l'année prochaine, ce serait au tour d'un nouveau MacBook, équipé d'un clavier amélioré, d'être dévoilé.Enfin, Kuo conclut ses prédictions par le lancement d'un iPhone 5G, qui interviendrait au troisième trimestre 2020.Toutes ces informations restent bien sûr à mettre au conditionnel. Mais vu leur auteur, on peut légitimement leur accorder un certain crédit. Et si elles sont avérées, l'année 2020 s'annonce mouvementée chez Apple.