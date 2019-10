iPhone SE 2 début 2020 et iPhone 12 en septembre prochain ? Les dernières prédictions de Kuo

L'iPhone 11. © Pierre Crochart pour Clubic

Pas d'iPhone 11S en 2020

Un iPhone SE 2 au look inspiré de l'iPhone 8

L'iPhone 8 et 8 Plus

Et sa lecture quotidienne de sa boule de cristal le pousse à penser qu'Apple pourrait boulever - une fois de plus - sa nomenclature et son calendrier au cours de l'année 2020.Première élément notable : Apple laisserait cette fois tomber les habituelles déclinaisons "S" de ses smartphones. En septembre prochain, la firme passerait directement de l'iPhone 11 à l'iPhone 12.Plutôt censé, il faut dire. Rappelons que, l'an prochain, Apple est censé renouveler le design de ses iPhone (en vertu de la fameuse règle des trois ans). Le faire sur un smartphone estampillé "11S" aurait une drôle d'allure.D'après d'autres rumeurs, cet iPhone 12 se doterait d'un capteur d'empreintes sous l'écran ainsi que d'un modem 5G. Il se dit également qu'il profiterait d'un design ... rétro, dirons-nous Probablement motivé par les bons résultats de Google avec son excellent Pixel 3a , Apple songerait à ressusciter sa gamme SE au printemps prochain.Plus abordable, l'iPhone SE avait fait un véritable carton à sa sortie en 2016. Le constructeur n'avait pourtant pas transformé l'essai, préférant se concentrer sur le développement de l'iPhone XR qui était, lui, nettement moins abordable.Toujours selon Kuo, Apple se préparerait donc à inaugurer l'iPhone SE 2 au printemps 2020 (l'iPhone SE premier du nom avait été présenté en mars 2016). Celui-ci profiterait d'un design proche de l'iPhone 8 (écran 4,7 pouces), mais bénéficierait de l'impressionnante puce Apple A13 qui alimente actuellement les iPhone de dernière génération.